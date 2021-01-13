طريقة تفعيل الهوية الرقمية السعودية 2021

طريقة تفعيل الهوية الرقمية في المملكة العربية السعودية يبحث عنها الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وهذه الخدمة تمت إتاحتها من قبل وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، وأتاحت وزارة الداخلية هذه الخدمة تحقيقا لخطة التحول الرقمي التي تتبعها المملكة، وتسعي المملكة من خلال تلك المنصات لتقديم أفضل خدمة حكومية رقمية لتوفير الوقت والمجهود علي المواطنين.

ما هي الهوية الرقمية

الهوية الرقمية هي إحدى الخدمات الجديدة التي توفرها منصة أبشر للأفراد بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهوية الرقمية هي نسخه الكترونية من الهوية الوطنية للمواطنين السعوديين، ونسخه من هوية المقيمين في المملكة، حيث أن هذه الخدمة تقدم بيانات الهوية على منصة أبشر الالكترونية عن طريق رمز QR عبر تطبيق أبشر، حيث يتم قراءة هذا الرمز ومعرفة كافة البيانات المتعلقة بالهوية عند اتصال الهاتف بالانترنت، كما أن هذه الخدمة أيضا تتيح تحميل الهوية الرقمية على الهاتف لكي يتم استخدامها عند عدم الاتصال بالانترنت عند الحاجه، والهوية الوطنية تسهل علي كلا المواطنين والمقيمين أن يحصلوا على الخدمات الحكومية بسهولة التي تحتاج إلى وجود الهوية الوطنية.

كان هناك إقبال كبير على الهوية الرقمية الذين يرغبون معرفة طريقة تفعيل الهوية الرقمية بعد أن تم إطلاقها بواسطه وزارة الداخلية السعودية بالتعاون مع الجوازات والأحوال المدنية، ويمكنك الحصول على الهوية الرقمية عن طريق إتباع الخطوات التالية:

فتح تطبيق أبشر للأفراد من الجوال.

تسجيل الدخول إلى حسابك عن طريق كتابة اسم المستخدم ورقم الهوية في الخانات المخصصة لها.

الضغط على “خدماتي” من خلال الصفحة الرئيسية.

الضغط على”تفعيل الهوية الوطنية”.

تقوم باستعراض بيانات الهوية الوطنية.

تقوم بالضغط على تحميل الهوية الرقمية” لكي تحتفظ بها علي جوالك.

واذا كنت لا تريد تحميل الهوية الرقمية على الجوال، تقوم بالدخول الى خدمة تحويل الهوية الرقمية وبعد ذلك تقوم بمسح ال QR Code لكي تظهر كافة بيانات الهوية الرقمية، وتعرضها عند الحاجه.

تحميل تطبيق أبشر أفراد الجديد

تم إطلاق تطبيق أبشر أفراد من قبل وزارة الداخلية السعودية، وعن طريق هذا التطبيق يستطيع المستخدم إدارة جميع خدماته أو خدمات التابعين له، ومن ضمن مميزات تطبيق أبشر الجديد أنه تم تفعيل العديد من الخدمات الجديدة، ومن ضمن هذه الخدمات تفعيل ميزة البصمة لتسجيل الدخول إلى التطبيق، وإضافة هذه الميزة الى التطبيق تعمل على زيادة الأمان عند تسجيل الدخول إلى حسابك، وأتاحت وزارة الداخلية التطبيق لجميع انواع الهواتف الذكية، ويمكنك تحميل التطبيق عن طريق إتباع الخطوات التالية: