خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب لعام 1442 عبر hrsd.gov.sa

صرف المساعدة المقطوعة لعام 1442 فور أن يتم إيداع المبالغ المقدمة من الوزارة الضمان الاجتماعي، عقب فرز وفحص بيانات المتقدمين للحصول على الدعم المادي المقدم من المملكة العربية السعودية من خلال برنامج المساعدة المقطوعة، والتي تصرف لمرة واحدة سنويا إلي الأفراد بحد اقصي 30 الأف ريال سعودي، ويمكن للمواطنين الاستعلام عن المساعدة المقطوعة عبر رابط وزارة الضمان الاجتماعي برقم الطلب الذي حصل عليه أثناء التقديم، واليك كافة التفاصيل حول المساعدة المقطوعة من استعلام والشروط المطلوبة للحصول عليها .

شروط استحقاق المساعدة المقطوعة 1442

يتم تقديم المساعدة المقطوعة إلي فئات أصحاب الدخل المنخفض في المملكة ويتم وضع الشروط والأحكام من قبل وزارة الضمان الاجتماعي وتحت إشراف وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية، تنص الشروط على :

يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 35 عام.

يجب على المتقدم أن لا يكون لديه سجل تجارى أو يمتلك عقارات ومحلات تجارية.

يجب أن يكون المتقدم مقيم في المملكة بشكل دائم لمدة لا تقل عن عام قبل التقديم للحصول على مساعدة المقطوعة.

يجب أن لا يزيد دخل المتقدم عن 2000 ريال شهريا.

تقدم المساعدة المقطوعة إلي اسر محدودة الدخل – الأسر بلا عائل- الأسر بلا دخل ثابت شهريا.

استعلم عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442

يمكن للمواطنين في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة عبر الرابط الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية وبالإضافة إلي وزارة الضمان الاجتماعي، ولا تختلف خطوات الاستعلام كثيرا بين الموقعين، واليك كيفية الاستعلام عن مساعدة الضمان برقم الطلب: