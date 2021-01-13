رابط الاستعلام عن راتب التقاعد بالسجل المدني 1442 لمعرفة رصيد المستفيد والمستحقات التقاعدية

الاستعلام عن راتب التقاعد بالسجل المدني أحد الخدمات الإلكترونية المهمة، والتي تعمل المؤسسة المؤسسة العامة للتقاعد داخل المملكة العربية السعودية على توفيرها لكل المتقاعدين من العمل، أو الحاصلين على المعاش، حيث أن هذه الخدمة تعمل على تسهيل معرفة قيمة الراتب الذي يتبقى، كما يعمل على معرفة الموعد المحدد لنزول الرواتب الشهرية الجديد.

الاستعلام عن راتب التقاعد

يعتبر راتب التقاعد هو المبلغ المالي الذي تقوم الحكومة بتوفيرها للموظف الذي قد أتم سن الحصول علي المعاش، أو الذي حصل علي معاش مبكر، وذلك في كلا القطاعين العام والخاص، وهو عند وصول الموظف إلى سن الستين عاماً أي سن الشيخوخة، حيث أنه عندما يبلغ الشخص هذا السن فإنه في الغالب يكون ليس لديه القدرة على العمل، ويساعده هذا الراتب على مساعدة نفسه وأسرته إن وجدت، علي أن يتم صرف هذا المعاش من قبل المؤسسة العامة للتقاعد بالسعودية، وهي الجهة المسؤولة عن كافة المتقاعدين.

رابط الاستعلام عن المستحقات التقاعدية

أصبح الكثير من الموظفين المتقاعدين يبحثون عن خدمة الاستعلام عن المستحقات التقاعدية المالية، وذلك حتى يتم معرفة قيمة المكافآت النهاية التي تقدمها الشركة أو المؤسسة الموظفة للموظف، وكذلك معرفة قيمة راتب التقاعد الذي سوف يحصل عليه الموظف، ويمكن الاستعلام عن راتب التقاعد من خلال إتباع الخطوات الآتية:

قم بالذهاب الى موقع المؤسسة العامة للتقاعد من خلال شبكة الإنترنت.

قم بإختيار الاستعلام عن المستحقات التقاعدية من الخدمات من الخدمات الالكترونية بالمنصة.

بعد ذلك قم بكتابة رقم السجل المدني الخاص بك في المربع المخصص له.

قم بكتابة رقم التحقق الموجود في الصورة.

ادخل على الاستعلام الموجود في الاسفل.

بعد ذلك سوف يتم توجيهك الى صفحة أخرى تحتوي على البيانات الاستعلامية.

الاستعلام عن راتب التقاعد برقم السجل المدني

لقد تم تخصيص خدمة الاستعلام عن راتب التقاعد مع مجموعة من الخدمات الإضافية الأخرى للمتقاعدين وذلك حتى يتم التسهيل عليهم ومراعاة ظروف السن، ولكن لكي تتمكن من الاستعلام عن راتب التقاعد الخاص بك فهناك بعض الخطوات التي يجب عليك إتباعها وهي كما يلي:

قم بالانتقال الى صفحة تسوية المستحقات التقاعدية من خلال شبكة الانترنت الخاصة بك.

بعد ذلك قم باختيار الخدمات الإلكترونية من الصفحة الأولى.

ثم قم باختيار الاستعلام عن راتب التقاعد من الموقع.

بعد ذلك قم بكتابة رقم السجل المدني الخاص بك في المكان المحدد له.

قم بكتابة الرمز المائي الموجود أمامك لتحقق من أنك لست روبوت.

ثم قم بالدخول علي زر الاستعلام الموجود أسفل الصفحة.

بعد ذلك سوف يتم عرض جميع البيانات الخاصة بك في صفحة اخري.