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وفاة 10 خلال 48 ساعة .. كورونا يفتك بالأطباء في مصر

أعلنت النقابة العامة للأطباء المصريين، وفاة 10 أطباء أول أمس الاثنين وأمس الثلاثاء، متأثرين بإصاباتهم بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك العدد إلى 303 شهداء، وفق وسائل إعلام مصرية. وفاة 10 خلال 48 ساعة .. كورونا يفتك بالأطباء في مصرأعلنت النقابة العامة للأطباء المصريين، وفاة 10 أطباء أول أمس الاثنين وأمس الثلاثاء، متأثرين بإصاباتهم بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك العدد إلى 303 شهداء، وفق وسائل إعلام مصرية. ونعت النقابة، الأطباء: الدكتور أحمد راشد استشاري النساء والولادة بالبحيرة. الدكتور إبراهيم ياسين إبراهيم استشاري جراحة التجميل والحروق ونائب مدير مستشفى الساحل التعليمي سابقًا. الدكتور أحمد عبدالحميد حسانين طبيب الباطنة بمستشفى الخازندارة والذي توفي بعزل مستشفي العجوزة. الدكتور الشاب محمد البيلي أخصائي القلب بالمنصورة. الدكتور إسحاق عبدالعال أستاذ ورئيس وحدات الجراحة العامة وعميد كلية طب الأزهر بنين سابقًا. الدكتور أمجد راغب قزمان مرقص استشاري ورئيس قسم المسالك البولية بمستشفى صيدناوي للتأمين الصحي بالقاهرة. الدكتور هاني بيشوي يوسف أخصائي طب مناطق حارة (على المعاش). الدكتورة إيمان أحمد عبدالرحمن استشاري الباطنة بمستشفى مبرة فلمنج بالإسكندرية. الدكتور أحمد أبوالنجا استشارى الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى المنيرة سابقًا. الدكتور عبدالفتاح سليم استشاري أمراض النساء والتوليد بأسوان. وتقدمت نقابة الأطباء بخالص العزاء لأسرهم، سائلة الله أن يرحمهم برحمته الواسعة وأن يُسكنهم مع الأبرار والشهداء.

(وكالات)

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