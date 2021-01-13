وولمارت تعلق التبرعات لمشرعين عارضوا إقرار فوز بايدن

انضمت وولمارت، أكبر شركة لتجارة التجزئة في العالم، إلى شركات كبرى أخرى علقت لأجل غير مسمى التبرعات للمشرعين الأميركيين الذين صوتوا ضد التصديق على انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.

وقالت الشركة التي تتخذ من آركنسو مقرا لها إنه في ضوء الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي على مبنى الكونغرس الأميركي، فإن "لجنة العمل السياسي بها تعلق لأجل غير مسمى المساهمات لأعضاء الكونغرس الذين صوتوا ضد التصديق القانوني على أصوات المجمع الانتخابي للولايات".

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