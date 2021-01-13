العدل الأمريكية: العقوبات على مقتحمى الكونجرس قد تصل للسجن 20 عاما

جدة - نرمين السيد - وأضافت وزارة العدل، بحسب "سكاى نيوز"، أن العقوبات على مقتحمى الكونجرس قد تصل إلى 20 عاما بالسجن، متابعة :"سنحاسب من وضعوا القنابل حول الكونجرس".
ولفتت وزارة العدل الأمريكية، إلى أنه سيتم توجيه اتهامات بالعصيان والتآمر على خلفية اقتحام الكونجرس.
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