أول نائب جمهوري يدعم عزل ترامب بسبب أحداث الكونجرس

أكد عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري جون كاتكو، أنه سيصوت لصالح عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه، على خلفية اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في واشنطن الأسبوع الماضي.

وأصبح كاتكو أول نائب جمهوري في مجلس النواب يؤيد دعوات الديمقراطيين لعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، قبل موعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير.

وذكر النائب الجمهوري في بيان أن "السماح لرئيس الولايات المتحدة بالتحريض على هذا الهجوم دون عواقب؛ هو تهديد مباشر لديمقراطيتنا"، في إشارة إلى اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونجرس الأسبوع الماضي.

وأضاف كاتكو: "لا يمكنني الجلوس دون اتخاذ أي رد فعل.. سأصوت لعزل هذا الرئيس".

ويبدأ مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، مناقشة إجراءات عزل ترامب بعد توقيع نحو 218 من الأعضاء الديمقراطيين على مذكرة تطالب بعزله بعد تحريض أنصاره على "التمرد"، ومن المتوقع أن يتم التصويت على القرار خلال الجلسة.