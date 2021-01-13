هجوم إسرائيلي على مناطق في دير الزور والبوكمال في سوريا

أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) الأربعاء أن هجوما إسرائيليا استهدف مناطق في دير الزور والبوكمال.
وقالت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري: "في تمام الساعة 1،10 من فجر اليوم قام العدو الإسرائيلي بعدوان جوي على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال ، ويتم حالياً تدقيق نتائج العدوان."
ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل حول المواقع السورية التي تم استهدافها، كما لم يصدر أي بيان من الجانب الإسرائيلي حول الهجوم.
والأسبوع الماضي، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ انفجارات دوت في كتيبة الرادار غرب قرية الدور بريف السويداء، التي تتواجد بها ميليشيات إيرانية وحزب الله اللبناني، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف الموقع بشكل مباشر بأكثر من ضربة، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى".
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