زلزال يضرب اليونان

جدة - نرمين السيد - وقالت "الهيئة"، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم، إنها سجلت زلزالا بقوة 5.2 درجة وقع على بعد 49 كيلومترا من شمال غرب مدينة باتراس اليونانية التى يقطنها 168 ألف شخص.

وأضافت أن مركز الزلزال وقع على عمق 5 كيلومترات، بينما تم رصد هزات أرضية أضعف فى المنطقة نفسها، لافتة إلى أن هذا الزلزال هو الخامس الذى يقع فى اليونان خلال الأيام الـ5 الأخيرة، ولم ترد حتى الآن أى تقارير حول وقوع إصابات وأضرار مادية.