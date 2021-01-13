عاش في السعودية.. كندا تعين وزيرًا من أصل سوري

قرّر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، تعيين عمر الغبرا الكندي من أصل سوري، في منصب وزير النقل.

وقال عمر الغبرا في تغريدة على تويتر بعد اختياره للمنصب "أشكر رئيس الوزراء ترودو على شرف تعييني وزيرًا للنقل في كندا".

وأضاف "الغبرا" أن لديه برنامجًا طموحًا للاستمرار في تطوير منظومة النقل بكندا، والتي يعترف العالم كله بأنها آمنة وفعّالة.

ورحبت وزارة النقل الكندية باختيار الرجل من أصل سوري للمنصب، بعد أن عمل نائبا في البرلمان عن ميسيساجا.

وولد عمر الغبرا في 1969 بمدينة الخبر في السعودية لوالد من أصل سوري، وكان يتنقل بين المملكة ودمشق قبل أن يتجه وهو عمره 19 عاما إلى الدراسة في كندا.

وكان الغبرا أول شخص من أصل سوري يحصل على مقعد في البرلمان الكندي منذ 2006.