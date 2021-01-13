سوريا: قصف إسرائيلي على دير الزور والبوكمال

شنّ الجيش الإسرائيلي هجوما جويا على مناطق في مدينة دير الزور شرق سوريا ومنطقة البوكمال، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا". وأفادت وسائل إعلامية، بأن القصف الإسرائيلي استهدف مواقع للميليشيات الإيرانية غرب مدينة دير الزور، ما أسفر عن سقوط قتلى. ولم تكشف التقارير مدى الخسائر الناجمة عن قصف دير الزور والبوكمال. يأتي ذلك بعد سماع دوي انفجارات قوية على الحدود العراقية السورية.

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