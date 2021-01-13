جدة - نرمين السيد - وقال بيان لوزارة الصحة المغربية، إن إجمالى المصابين بالفيروس ارتفع إلى 453 ألفا و789 حالة، فى حين تم تسجيل 17 وفاة جديدة ليصل إجمالى عدد الوفيات إلى 7 آلاف و784 حالة.
كورونا فى المغرب
وأضافت أنه تم تسجيل 1345 حالة تعافى إضافية ليبلغ إجمالى حالات التعافى فى البلاد 427 ألفا و351 شخصا.
وأشار البيان إلى أن إجمالى الحالات التى تم إجراء التحاليل لها بلغ 4 ملايين و631 ألفا و377 شخصا منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب فى شهر مارس الماضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة المغربية : 801 إصابة جديدة بـ كورونا .. و17 حالة وفاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.