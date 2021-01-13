الصحة المغربية : 801 إصابة جديدة بـ كورونا .. و17 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - وقال بيان لوزارة الصحة المغربية، إن إجمالى المصابين بالفيروس ارتفع إلى 453 ألفا و789 حالة، فى حين تم تسجيل 17 وفاة جديدة ليصل إجمالى عدد الوفيات إلى 7 آلاف و784 حالة.

كورونا فى المغرب

وأضافت أنه تم تسجيل 1345 حالة تعافى إضافية ليبلغ إجمالى حالات التعافى فى البلاد 427 ألفا و351 شخصا.

وأشار البيان إلى أن إجمالى الحالات التى تم إجراء التحاليل لها بلغ 4 ملايين و631 ألفا و377 شخصا منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب فى شهر مارس الماضى.