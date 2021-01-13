أمريكا تشترط سلبية اختبار كورونا قبل السفر إليها

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، جميع المسافرين عبر الرحلات الجوية، بتقديم نتيجة سلبية اختبار فحوصات فيروس كورونا قبل السفر إليها.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، في بيان، إنه في ظل ظهور طفرات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ومع وجود تلك السلالات بالفعل في الولايات المتحدة؛ فإن سلبية فحوصات كورونا بالنسبة لجميع المسافرين أمر مهم يساعد في إبطاء انتشار الفيروس.

وأوضحت أن القرار الجديد يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 26 يناير الجاري، وفقا لصحيفة "الجارديان".

وتشهد الولايات المتحدة ارتفاعا حادا في الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، حيث تجاوز عدد حالات الإصابة في البلاد حاجز الـ22.5 مليون حالة.