شروط وسياسات الواتساب الجديدة وأفضل بديل آمن لواتساب بعد التحديث الآخير

شروط وسياسات الواتساب الجديدة توجه المستخدم الي موافقته علي شروط الواتساب الجديدة أو التوقف عن استخدام التطبيق وحذف الحساب نهائياً، هذا ما أعلنه تطبيق الفيسبوك نصاً لكل مستخدميه بعد الشروط الجديدة وسياسة الخصوصية؛ ما الجديد في هذه السياسة، وماذا يحدث لحسابك إلا لم توافق؟ كما انتشر التساؤلات عن أفضل بديل آمن للواتساب.

فتح الكثير من المستخدمين تطبيق الواتساب وكانت المفاجئة تحديثات علي الشروط وسياسة الخصوصية الخاصة بالتطبيق، البعض ضغط علي موافق والبعض الأخر أغلق النافذة وخرج من التطبيق، أولاً عليك أن تعرف أن الموافقة حتي الآن هي موافقة اختيارية، فبإمكانك أن توافق علي الشروط وبإمكانك أن تؤجل موافقتك علي تلك الشروط، ولا يحدث شئ لحسابك إن لم توافق في الوقت الحالي، لأن هذه الشروط ستبدأ في التنفيذ في الثامن من فبراير 2021، وحينها الموافقة ستكون إلزامية وليست اختيارية كما هو الحال اليوم، كما يمكن الرفض ولن يكون بإمكانك الوصول الي حسابك وسيبدأ العد التنازلي لحذف الحساب تماماً بعد 120 يوماً من انعدام النشاط.

شروط وسياسات الواتساب الجديدة

يُعرف تطبيق الواتساب بأنها شركة مملوكة لـ فيسبوك منذ عام 2014 م، فقد دفع تطبيق فيسبوك مبلغ وقيمته 19 مليار دولار أمريكي وتُريد الآن أن تسترد هذا المبلغ وتستفيد أكثر بجعل واتساب مصدر دخل أساسي، فمع هذه الشروط والسياسات الجديدة بإمكاننا أن نقول أنها أول الخطوات الحقيقة نحو تحويل واتساب الشخصي ليكون تطبيقاً ربحياً بعرض الإعلانات كما هو الحال في تطبيق سناب شات، فهذا التغير فكرته الأساسية أنه سيشارك بياناتك داخل مجموعة فيسبوك وأي شركة تابعة لـ فيسبوك، وأهم هذه البيانات:

موقعك الجغرافي معلومات عن الجوال الذي تستخدم الواتساب منه. جهات الاتصال التي تتواصل معها وكيف تتواصل معها. المجموعات المُضافة فيها حسابك ومحتوى وطبيعة الرسائل التي تقوم بإرسالها وأيضاً الرسائل التي تستقبلها.

من حيث أنهم سيرقبون صورك، فلا تقلق كثيراً، فا فيسبوك كما تقول لا تعتمد علي محتوى الرسائل أو الصور، بل تعتمد علي ما يسمي بالميتا داتا أو البيانات الوصفية، وهذا ما يصفوا لهم استخدامك، أي إنهم لا يصلوا الي بياناتك الفعلية.

أفضل بديل لواتساب من حيث الخصائص والمزايا

سأتفق معك أنه من الصعب جداً الانتقال من واتساب الي تطبيق أخر في ليلة وضحها، وذلك لأن نسبة كبيرة جداً من مستخدمي تطبيقات السوشيال ميديا يستخدمون تطبيق الواتساب ويعتمدون عليه بنسبة كبيرة، ولكن من الأفضل الآن العثور علي بديل أخر وفتح حساب به يحترم خصوصيتك، فأفضل بديل لواتساب من حيث الخصائص والمزايا هو تطبيق تليجرام، حيث يمكنك أن تقوم بفتحه علي أكثر من جوال يحفظ بياناتك من دون الحاجة الي نقلها من جوال إلي جوال أخر كما هو الحال في الواتساب، ويدعم إنشاء username الذي يمكن الناس أن يضيفونك من خلاله دون معرفة رقم الجوال الخاص بك، ومع ذلك هناك عيوب خطيرة في هذا التطبيق:

أولاً أن المحادثات والمجموعات غير مشفرة سوى خاصية الدردشة السرية. ثانياً إذا قام شخصاً ما بتحويل رسالة لك الي شخصاً أخر أو الي مجموعة أخري فسيظهر اسمك مع هذه الرسالة المحولة، وهذا عيب خطير من وجهة نظر البعض.

أفضل بديل لواتساب من حيث الخصوصية

يعتبر تطبيق signal أفضل بديل لـ واتساب من حيث الخصوصية والذي وفقاً لـ متجر apk لا يجمع أي من بياناتك علي الإطلاق، فهذا التطبيق يجمع التشفير من الطرف الي الطرف، يدعم المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، وهو تطبيق غير ربحي وهدفه الأساسي التواصل الإجتماعي بين الأشخاص، فقد يمكنك التطبيق من إجراء محادثة آمنة مع أصدقائك.