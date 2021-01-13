أخر قرارات وزارة التعليم السعودية بشأن الفصل الدراسي الثاني 1442، حالة من الترقب والجدل دائرة الآن بين الطلبة والطالبات والسادة أولياء الأمور والمعلمين انتظاراً لقرار أو بيان يصدر من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، حول آلية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 1442، خاصة وأن إجازة منتصف العام قد أوشكت على الانتهاء، ولم يتبقى منها سوى أيام قليلة بل ساعات قليلة.

والجدل والترقب الدائر بين الطلاب والسادة أولياء الأمور والمعلمين حول آلية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 1442، هل ستكون عن بعد باستخدام منصة مدرستي أم ستكون حضورياً في المدارس، أم سيكون هناك دمج بين الطريقتين بحيث يتم استخدام منصة مدرستي وأيضاً حضور الطلاب إلى المدارس ولكن ليوم أو اثنين، ولهذا فإن هناك ترقب واضح من قبل الطلاب والسادة أولياء الأمور حول صدور أخر قرارات وزارة التعليم بشأن الفصل الدراسي الثاني 1442.

أخر قرارات وزارة التعليم السعودية بشأن الفصل الدراسي الثاني 1442:-

تنتهي إجازة نصف العام في المملكة لجميع الطلاب في كافة الصفوف الدراسية اعتباراً من يوم 16/1/2021 ويعود الطلاب لاستئناف الفصل الدراسي الثاني اعتباراً من صباح يوم الأحد 17/1/2021 ويمكن التعرف على التقويم الزمني للفصل الدراسي الثاني 1442 في المملكة لكافة الصفوف الدراسية كما يلي:-

ويتوقع عدد من الخبراء في مجال التعليم في المملكة وفقاً للتصريحات السابقة التي أدلى بها وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عقب انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الأول 1442 والتي تم نشرها في صحيفة عاجل الإلكترونية، بأن وزارة التعليم مستعدة تماماً لأي قرار يتم اتخاذه بشأن آلية الدراسة في المملكة في الفصل الدراسي الثاني سواء حضورياً واتخاذ ما يلزم من اجراءات احترازية أو عن بعد باستخدام منصة مدرستي، حيث أن ذلك مرهون بما سينتهي إليه تقرير وزارة الصحة في هذا الشأن، لأنها المعنية بالوضع الصحي في المملكة في مواجهة انتشار جائحة كورونا في المملكة.

وتشير التوقعات بأن الفصل الدراسي الثاني 1442 لن يكون مختلف عن الفصل الدراسي الأول من حيث آلية الدراسة، حيث ستكون الدراسة عن بعد لعدد معين من الأسابيع ، بعدها سيتم دراسة الوضع الصحي في المملكة، ليتم اتخاذ القرار المناسب لعودة الطلاب مرة أخرى للمدارس، وهذا القرار اتخذته من قبل دولة الأمارات العربية المتحدة والتي نشرت بيان منذ أيام بعودة الدراسة حضورياً لجميع الطلاب اعتباراً من شهر فبراير المقبل، وعلى العموم فما هي إلا ساعات قليلة وتصدر وزارة التعليم في المملكة أخر قراراتها بشأن الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 1442.