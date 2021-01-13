نائبة جمهورية تصوت لـ مساءلة ترامب

جدة - نرمين السيد - قالت النائبة الجمهورية الأمريكية، ليز تشينى، إنها ستصوت لصالح بدء إجراءات لمساءلة الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب على خلفية أعمال العنف التى ارتكبها مؤيدوه باقتحام مبنى الكابيتول يوم 6 يناير الجارى.





ووفقًا لموقع روسيا اليوم، اتهمت تشينى خلال بيان لها، الرئيس الأمريكى بتحريض أنصاره على اقتحام المبنى، وقالت: "ترامب استدعى هذا الحشد وألهب شعلة هذا الهجوم"، مضيفة: "سأصوت لمساءلة الرئيس".

مساءلة ترامب

وبينما يصر ترامب على مواجهة موجة شديدة من الانتقادات على خلفية تلك الأحداث فضلا عن اتهامه بالتحريض عليها، كما يرفض دعوات بتقديم استقالته، هددت رئيسة مجلس النواب الأمريكى، نانسى بيلوسى، بمساءلته للمرة الثانية، ما لم يستقِل "على الفور".

وطلبت بيلوسى أيضا من الأعضاء إعداد مسودة تشريع يهدف لتفعيل التعديل الـ25 بالدستور الأمريكى الذى يسمح بعزل الرئيس، إذا أصبح عاجزا عن القيام بواجباته الرسمية، كما قالت إنه "ارتكب أمرا خطيرا للغاية يستوجب مقاضاته".

وقد تتم مساءلة ترامب بناء على اتهامات رسمية وجهها له الأعضاء الديمقراطيون بمجلس النواب، كما حظيت مساعٍ للإطاحة به من البيت الأبيض بتأييد من بعض رفاقه الجمهوريين أيضا.