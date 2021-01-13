عاجل .. النواب الأمريكى يصوت لصالح تفعيل التعديل 25 من الدستور لـ عزل ترامب

جدة - نرمين السيد - أفاد موقع "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل لها بأن مجلس النواب الأمريكى صوت بالأغلبية لصالح قرار يطالب مايك بنس، نائب الرئيس لتفعيل المادة 25 من الدستور لعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب،





وكان مجلس النواب الأمريكى قبل قليل، التصويت لتفعيل هذا، على خلفية أعمال العنف التى ارتكبها مؤيدوه باقتحام مبنى الكابيتول الأسبوع الماضى.

عزل ترامب

ويسمح تفعيل المادة 25 من الدستور لنائب الرئيس، وأغلبية حكومية بأن يعلنوا أن ترامب غير قادر على أداء مهامه الرئاسية، ما يترتب عليه عزله من منصبه.

وخلال رسالة وجهها لرئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى، رفض مايك بنس، الرئيس الأمريكى، تفعيل المادة 25 لعزل ترامب قائلًا : "لا أعتقد أن مثل هذا الإجراء يصب فى مصلحة بلدنا أو يتسق مع دستورنا"، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.