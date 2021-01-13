أمريكا تسجل حصيلة مرعبة لوفيات فيروس كورونا

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية نحو 4500 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في حصيلة قياسية جديدة.
وبلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة أكثر من 379 ألف حالة، وفقا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز.
فيما وصل عدد المصابين بفيروس كورونا في أمريكا إلى نحو 23 مليون حالة، حيث تعد أكثر البلدان تضرّرا من الوباء.
يأتي ذلك في وقت تنتشر فيه سلالات جديدة متحورة من فيروس كورونا يرجح أنها تطورت في الولايات المتحدة، وقد تكون أسرع انتشارًا.
وفي وقت سابق، اشترطت الإدارة الأمريكية على القادمين إليها جوًا بتقديم نتيجة سلبية اختبار فحوصات فيروس كورونا قبل السفر.
وأوضحت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن القرار الجديد يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 26 يناير الجاري.
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