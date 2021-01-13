نائب ترامب: لن أستسلم لـ «ألاعيب سياسية»

أكد مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، رفضه تفعيل المادة 25 من الدستور الخاصة بعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب قبل 20 يناير الجاري.
وقال "بنس": "لن أستسلم الآن للجهود المبذولة في مجلس النواب لممارسة الألاعيب السياسية في وقت حرج في حياة أمتنا".
وأضاف نائب ترامب، في رسالة موجهة إلى رئيسة مجلس النواب الأمريكي، أن التركيز في الوقت الحالي يجب أن ينصب على ضمان انتقال منظم للسلطة.
ودعا "بنس"، الديمقراطيين، إلى العمل معه؛ لخفض التوتر وتوحيد البلاد بدلاً من تشجيع الانقسام.
وأكد نائب الرئيس الأمريكي، أنه لم يرضخ للضغوط طوال الأسبوع الماضي، لممارسة سلطة خارج صلاحياته الدستورية.
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