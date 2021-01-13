أعلنت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي تعيين فريق الادعاء في محاكمة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بقيادة النائب الديمقراطي جيمي راسكين.
وعينت بيلوسي 9 مدراء لجلسة مساءلة ترامب منهم النواب "ديانا ديجيت، جواكين كاسترو، ديفيد سيسيلين، إريك سوالويل، تيد ليو، ستايسي بلاسكيت، جو نجوس، مادلين دين".
وقالت بيلوسي، في بيان، إن هذا الفريق سيقوم بواجبه الدستوري في عرض قضية محاكمة ترامب تمهيدا لعزله.
وأضافت أنهم سيفعلون ذلك مسترشدين بحبهم الكبير للوطن، وإصرارهم على حماية الديمقراطية.
وصوت مجلس النواب الأمريكي مبدئيًّا على قرار يطالب نائب الرئيس مايك بنس بتفعيل التعديل 25 من الدستور المتعلق بعزل ترامب.
وفي رسالة موجهة إلى بيلوسي، رفض مايك بنس تفعيل المادة قائلا إنه ليس في مصلحة البلاد أو الدستور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيلوسي تعين فريق الادعاء في محاكمة ترامب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.