خدمات ومزايا جديدة في تطبيق توكلنا tawakkalna تغنيك عن حمل الوثائق الشخصية، من المعروف أنه في بداية إنطلاق برنامج توكلنا كان قد تم تصميمه فقط لاستخراج تصاريح التنقل أثناء فترات حظر التجول، وحاليا أصبح برنامج توكلنا مع التحديثات والخدمات الجديدة بأفضل هيئة وشكل تصميمي له كبرنامج متكامل، حيث يحتوي على جميع بياناتك والمعلومات الشخصية الخاصة بك ونسخ الوثائق الشخصية وكأنه جزء لا يتجزأ من نظام المعلومات الموجودة في نظام أبشر، وبشكل مُختصر أصبح توكلنا يُعتبر برنامج خدمي متكامل لإظهار جميع بياناتك الشخصية بالاضافة بالطبع إلى الخدمات الصحية وغيرها، حيث يمكنك توضيح الوضع الصحي والحلة الدراسية للأبناء من خلال تطبيق توكلنا tawakkalna.

خمات تطبيق توكلنا tawakkalna بعد تحديثات 2021

تم إضافة خيار جديد في برنامج توكلنا وهو ( محفظتي )، وعبر الضغط على ( محفظتي ) داخل التطبيق سوف تظهر جميع الوثائق الشخصية الخاصة بك، وكأنها محفظة إلكترونية تُغنيك عن حمل البطاقات الورقية أو الوثائق الشخصية البلاستيكية، وتلك الوثائق تتوفر سواء كانت صورة إلكترونية لبطاقة هوية مُقيم أو بطاقة هوية وطنية، كمت تتواجد كذلك الوثائق الخاصة بالمركبات سواء رُخصة القيادة أو رخصة السير أو ما يُسمى باستمارة السيارة.

أحد التحديثات أيضا في النظام الجديد لتطبيق توكلنا هي أيقونة ( لوحة البيانات )، والتي تُعد بمثابة لوحة المعلومات المتواجدة في نظام أبشر وبعد الضغط عليها يتم ظهور جميع التفاصيل الخاصة بمعلومات بياناتك الشخصية، وكذلك معلومات رُخص القيادة للمركبات وتأمين المركبات والمُخالفات المرورية والمخالفات العامة إن وُجدت، بالاضافة إلى معلومات الجواز والتأشيرات بالنسبة للمقيمين، كما يستطيع المستخدم الإطلاع على جميع الخدمات الحديثة التي يقدمها تطبيق توكلنا، وذلك من خلال الضغط على ( عرض الكل ) في النافذة الرئيسة لبرنامج توكلنا.

مزايا برنامج tawakkalna الجديدة

من القوائم الموجودة في أسفل برنامج توكلنا أيضا أيقونة ( حسابي )، وعبر الدخول لتلك النافذة تستطيع التحكم في النظام من حيث تغيير اللغة وتحديث رقم الجوال وتغيير كلمة المرور وتحديث موقع السكن أيضا، كما أن هناك خيارات أُخرى متميزة مثل خيار ( خدمات ) والتي تنسدل تحتها خدمات التصاريح متضمنة إصدار التصاريح الشخصية وتصاريح التجمع وطلب تصريح جديد، وهناك أيضا خدمات الصحة التي تتمكن من الإستفادة منها في الوضع الحذر الحالي ورعاية التابعين وأفراد الأسرة، وأخيرا خدمات التعليم ولحالة الدراسية للأبناء وبيانات منصة مدرستي كذلك.

مما سبق نستنتج أن التحديثات الجديدة في تطبيق توكلنا قد وفرت المزيد والمزيد من الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم، وبعد الاعلان عن إصدار بطاقة الهوية الرقمية عبر منصة أبشر ومزايا تطبيق توكلنا الجديدة، أصبح كل من المواطن والمقيم لا يحتاج لملء خزانة جيبه بالكثير من البطاقات البلاستيكية، والتي يحتاج إليها عند التعرض لمواقف أمنية أو مرورية أو زيارة جهة حكومية لاستخراج أوراق خاصة، فقد اصبح بإمكانك إثبات هويتك والتعريف عن كافة بياناتك بشكل إلكتروني، وذلك من خلال حسابك في منصة أبشر أو حسابك في تطبيق توكلنا.