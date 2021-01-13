الولايات المتحدة تسجل حصيلة قياسية لـ وفيات كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فإنه بين الساعة 20,30 من مساء الإثنين والساعة 20,30 من مساء الثلاثاء أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 4470 شخصًا، فيم رُصِد أكثر من 235 مصابًا.
وتعد هذه أول مرة تتخطى فيها حصيلة الوفيات اليومية فى الولايات المتحدة حاجز الـ 4.000 حالة.
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