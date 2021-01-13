الكويت تسمح لمواطني الإمارات والبحرين بدخول أراضيها حتى لو زاروا إسرائيل

ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، أنه يتم السماح لأي مواطن من الإمارات والبحرين بالدخول إلى الكويت، حتى وإن كان في جوازات سفرهم أختام دخول أو خروج من إسرائيل.

وقالت- نقلاً عن مصدر أمني مُطلع في الإدارة العامة للمنافذ- إن هناك اتفاقية بين دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الشأن تضمن تنقل مواطني هذه الدول فيما بينها.

وأوضح المصدر أنه لا علاقة للكويت بأي اتفاقيات ثنائية تبرمها أي دولة خليجية حتى مع إسرائيل، باعتبار أن هذا شأن خاص بها.

وأضاف: "بموجب الاتفاق.. يحق لأي مواطن خليجي أن يدخل إلى الكويت بجواز سفر موطنه، حتى لو كان عليه ختم دخول وخروج إسرائيل".

وأشار إلى أن هناك عددًا من الأمريكيين والأوروبيين الذين يدخلون البلاد بجوازات سفر سبق لهم الدخول بها الى إسرائيل.

وأكد أن أي مواطن إماراتي أو بحريني دخل إسرائيل- وهو أحد مواطني إحدى الدولتين الخليجيتين اللتين وقعتا اتفاقيتي سلام مع إسرائيل- يحق له دخول الكويت.

وتابع المصدر: "لا علاقة للكويت بأي علاقات ثنائية تبرمها دول خليجية".

وكانت تصريحات المسؤولين السابقين تؤكد أن الكويت تمنع أي شخص يحمل جواز سفره ختما أو تأشيرة لإسرائيل من دخول أراضيها.