مقتل 5 جنود سوريين و11 مسلحاً في غارات إسرائيلية على سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 5 جنود من الجيش السوري و11 مسلحًا من ميليشيات يعتقد أنها موالية لإيران في غارات إسرائيلية شرق سوريا.
وهزت انفجارات عنيفة، محافظة دير الزور السورية؛ نتيجة قصف إسرائيلي عنيف على المدينة، حيث تم تنفيذ أكثر من 18 ضربة جوية في المنطقة الممتدة من مدينة الزور إلى الحدود السورية العراقية في بادية البوكمال، بحسب المرصد.
وأوضح المرصد أن تلك المنطقة تتمركز فيها ميليشيات تابعة للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.
وفي وقت سابق، أكدت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن القوات الإسرائيلية شنت هجوما جويا استهدفت خلاله مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال.
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