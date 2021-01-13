طريقة التسجيل في ساند التأمين ضد التعطل عن العمل وشروط الاستحقاق

وضحت المملكة العربية السعودية على توفير نظام يطلق عليه اسم سند التي يعمل على رعاية جميع المواطنين داخل المملكة خصوصا أغلب الأسر التي قاموا بترك العمل في ظل الظروف التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية، والحالية منذ ظهور فيروس كورونا المستجد covid 19، كما أن هذا النظام يعمل وفق عدة آليات وفرتها الدولة لكي تسد احتياجات جميع المواطنين، كما انها تمنح جميعا مواطنين بالعيش في أفضل مستوى ، لذا قامت بتوفير الخدمات الإلكترونية لكي يقوم المواطنين بالتسجيل في هذا النظام والمعرفة الشروق شروط الاستحقاق دون الذهاب إلى المؤسسات الاجتماعية و حدوث أي تكدسات تؤدي إلى ظهور الفيروس وانتشاره.

أصبح خلال الوقت الحالي أن يقوم أي مواطن داخل المملكة العربية السعودية بالتسجيل عبر نظام ساند، ولكن يوجد عدة خطوات لابد أن تتوفر عند المواطن لكي يقوم بالتسجيل بشكل صحيح و هي تكون كالتالي:-

يفضل اولاً أن تتأكد انك عزيزي العميل ضمن المستحقين في نظام ساند.

ثم الدخول عبر الموقع الرسمي الخاص بالتأمينات الاجتماعية.

سوف تجد امامك نظام عند قم بتسجيل الدخول فيه، وذلك من خلال كتابة رقم الهوية.

يمكنك الأن أن تقوم بكتابة كافة المعلومات الخاصة بك والبيانات الشخصية.

وبعد الانتهاء قم بإرسال هذا البيان.

وانتظر حتى يتم النظر إليه وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية في الرد عليه في أسرع وقت.

يوجد عدة شروط من خلالها يجب أن تتخذ إجراءات إذا كنت من مستحقي نظام ساند للمملكة العربية السعودية أو لم يكن لديك أي استحقاق في هذا النظام:-