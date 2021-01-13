بعد تهديدات whatsapp تعرف على افضل برنامج بديل واتس اب Signal

افضل برنامج بديل واتس اب هو أكثر ما يحتاج إليه كاف مستخدمي أجهزة الجوال بعدما قامت الشركة المالكة لتطبيق واتس آب بالإعلان عن العديد من التحديثات التي قد نالت جزء كبير من خصوصية المستخدم، وهذا ما آثار حفيظة وانزعاج عدد كبير من الأفراد، ولا سيما أن الكثير من الأعمال والمهام التي تضمن على معلومات وبيانا وملفات سرية أصبحت تتم عبر واتساب اب، مما يُعني أن عدم الحفاظ على الخصوصية سوف يُؤثر تأثيرًا سلبيًا للغاية على هؤلاء.

في هذا الصدد أصبح الشغل الشاغل للجميع الآن هو إيجاد تطبيق جديد يمكن من خلاله إجراء عملية المراسلة الفورية النصية والصوتية مع التشفير الكامل والحفاظ على الخصوصية، ومن أشهر التطبيقات التي تُقدم ذلك والتي تُعد أحد أهم بدائل الواتس هو برنامَج سيجنال Signal الذي سوف نُقدم لكم أهم المعلومات عنه فيما يلي.

لا حدث ولا حديث اليوم عمّا قامت شركة فيس بوك المالكة لتطبيق واتس اب بالإعلان عنه فيما يخص التحديث الجديد للتطبيق والذي من المُقرر أن يتم فرضه على المستخدمين بشكل إجباري مع حلول الثامن من شهر فبراير (شباط) لعام 2021م، وعلى الغم من تقبل المستخدمين لكافة التحديثات التي قد قدمها التطبيق سابقًا؛ إلّا أن التحديث الجديد الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا لم يلق الاستحسان أو القبول على الإطلاق، حيث قد نص هذا التحديث على ما يلي:

فيما سبق كان ارسال رسالة من الواتس اب مُشفر بالكامل ويُحافظ على خصوصية المستخدم إذ لا يُمكن أن يطّلع عليها أحد؛ ولكن أصبح حاليًا هناك هاك قدرة على الوصول إلى هذه الرسائل دون تشفير.

سوف يكون من المتاح أن يتم جمع ومشاركة المعلومات الخاصة بالمستخدم مع شركة فيس بوك مثل رَقْم الهاتف، والصورة الشخصية للحساب، والنشاطات الخاصة بالمستخدم.

سوف يقوم التطبيق بِ تحديد عنوان رَقْم البروتوكول المعرف الرقمي الآي بي IP للجهاز المُثبت عليه تطبيق واتس آب سواء الجوال أو الحاسوب، مع تحديد الموقع واللغة الخاصة بالمستخدم.

جمع المعلومات الخاصة بالمستخدمين مثل البيانات المالية ومعاملات الدفع وغيرهم من المعلومات السرِّية الخاصة بالمستخدم.

ويُذكر أن هذا التحديث غير الإيجابي الذي تنوي شركة فيسبوك المالكة لتطبيق واتساب القيام به؛ إنَّمَا يأتي بهدف جذب أكبر عدد ممكن من المستخدمين المعلنين ليكونوا قادرين على الوصول إلى الزبائن والمستهلكين عبر بياناهم الخاصة من خلال حساباتهم على الواتس آب.

دون شك؛ أصبح أكثر ما يبحث عنه المستخدم الآن هو برنامَج يُمكن من خلاله إجراء المحادثات النصية والصوتية مع أي شخص آخر مع الحفاظ على السرية والخصوصية في نفس الوقت، ولقد جاء تطبيق Signal Private messenger ليكون على قائمة هذه البرامج فئة بديل واتس اب حتى الآن، حيث أنه يأتي بالمواصفات التالية:

هو برنامَج مجاني مفتوح المصدر، ولقد تم تطويره منذ عام 2018م من قِبَل شركة Signal Foundation وتم الاعتماد على تقنية تشفير احترافية قوية غير قابلة للاختراق لحماية بيانات ومعلومات المستخدمين.

يُمكن من خلال التطبيق إجراء المكالمات النصية و الصوتية ومكالمات الفيديو مع إمكانية تبادل الملفات والصور ومقاطع الفيديو.

هناك نسخة من التطبيق متوافقة مع أجهزة الأندرويد والآيفون، وهو متوافق أيضًا مع أجهزة الحاسوب.

هو تطبيق غير ربحي، ولذلك؛ إلى جانب أنه مجاني؛ فسوف تجد أنه لا يحتوي على أي إعلانات مزعجة.

لا يُمكن أخذ لقطة للشاشة في أثناء إجراء مكالمات الفيديو للحفاظ على خصوصية المستخدم.

يُمكن عبر هذا التطبيق إنشاء مجموعات خاص وتعيين المشرفين عليها، وعدوة أي عدد من المستخدمين إليها مع توفير ميزة الإشارات Mention إلى أي شخص داخل الجروب عبر استخدام رمز @ قبل كتابة اسم المستخدم.

يأتي البرنامَج بتصميم سهل وبسيط وذو ألوان مُريحة للعين وهذا ما يجعله بديل رسمي للواتس اب مميز.

يعتمد على تقنية صوت مُتقدمة لكي يتم إجراء مكالمات الصوت والفيديو أيضَا بأعلى درجات الوضوح، فضلًا انه يعمل بشكل جيد حتى وإن كانت سرعة الإنترنت متوسطة.

به خاصية اخفاء الرسائل تلقائيًا بعد فترة من إرسالها.

يُمكن استخدام برنامَج سيغنال ماسنجر خاص Signal Private messenger على جهاز الجوال عبر اتِّباع الخطوات التالية:

الدخول إلى متجر جوجل بلاي الرسمي لأجهزة الأندرويد أو متجر آبل ستور لأجهزة الآيفون، والبحث عن التطبيق بالاسم Signal Private messenger ثم البَدْء في تثبيت التطبيق على الجوال.

بعد تثبيت التطبيق على الجوال؛ يتم الضغط على الأيقونة خاصته، ومن هنا سوف تفتح الصفحة الرئيسة الترحيبية التالية، وهنا يجب الضغط على (التالي). للتأكيد على قَبُول شروط وسياسة استخدام التطبيق.

سوف يظهر بعد ذلك رسالة توضح طلب التطبيق السماح بالوصول إلى جهات اتصال المستخدم الموجودة على الجوال والوصول إلى الوسائط وطلب الإذن أيضًا لإجراء المكالمات، وهنا يجب الضغط على التالي في كل مرة.

سوف يتم الانتقال بعد ذلك إلى خطوة إعداد الحساب من خلال إدخال رَقْم الهاتف الجوال، ومفتاح الدولة واسم الدولة، وهنا سوف يصل على رَقْم الهاتف رسالة تحقق، وسوف يطلب البرنامَج إدخال رَقْم تعريفي للمستخدم لتعزيز درجة الأمان والخصوصية، كما يلي:

يتم إعادة تأكيد الرمز التعريفي مرة ثاني، ثم الانتقال إلى الخطوة الخاصة بإعداد الصورة الشخصية للمستخدم:

الآن؛ يجب القيام بـِ ضبط إعدادات البرنامَج بما يروق المستخدم سواء فيما يخص المظهر، والإشعارات، والخصوصية وتخزين البيانات وغيرهم.

يتم ضبط إعدادات الخصوصية مثل قُفْل وتأمين الشاشة والوضع الخفي للكيبورد وغيرهم، وضبط مظهر التطبيق سواء اللون الفاتح الأبيض أو الأسود الداكن، وضبط إعدادات المحادثات والوسائط مثل التنزيل التلقائي للوسائط في مَعْرِض الهاتف، وحجم خط الرسائل ورسائل الدعوة واستخدام الرموز التعبيرية، مع ضبط إعدادات التخزين أيضًا، كما يظهر في الصورة التالية:

وبذلك سوف يكون في إمكان المستخدم الاعتماد على برنامَج سيغنال ماسنجر خاص في تبادل الدردشة والرسائل المجانية والمشفرة مع أي مستخدم آخر بسهولة فائقة.

لا يُوجد أي عيوب تشوب تطبيق سيغنال ماسنجر خاص Signal حيث إنه يضم إلى حد بعيد جدًا كافة المميزات والأدوات المتوفرة في تطبيق واتس اب والمزيد أيضًا، ولكن يرى بعض المستخدمين أن تطبيق سيغنال ينقصه فقط عدم التمكن من استخدام رموز تعبيرية متحركة animated emojis.

هناك بعض من بدائل الواتساب الأخرى التي يُمكن الاعتماد عليها أيضًا، مثل: