زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتعزيز ترسانة بلاده النووية.. وشقيقته تصف الجنوبيين بـ الأغبياء

تعهد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، بتعزيز الترسانة النووية لبلاده، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.

وقال كيم جونج أون في خطاب ألقاه في ختام أعمال المؤتمر العام للحزب الحاكم: "في الوقت الذي نعزز فيه قوتنا في مجال الردع النووي.. يجب أن نبذل كل ما في وسعنا لبناء أقوى جيش".

وجاء خطاب "كيم" قبل أيام من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، السلطة رسميًا، وأعلن في افتتاح المؤتمر، الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة هي العدو الأكبر لبلاده.

في سياق آخر، وجهت كيم يو جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، انتقادات لاذعة لسلطات كوريا الجنوبية؛ على خلفية بيانات تحدثت عن تتبع "سيول" لعرض عسكري أقيم في بيونج يانج مؤخرا.

وقالت "جونج" إن الجنوبيين "مجموعة غريبة يصعب فهمها"، مؤكدة أنهم "أغبياء وفي صدارة القائمة العالمية لسوء السلوك"؛ لأنهم حريصون فقط على الأشياء التي تثير ضحك العالم.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن تخفيض رتبة شقيقة زعيم كوريا الشمالية إلى "نائب مدير" في اللجنة المركزية للحزب الحاكم، كما لم يتم إدراجها أيضا في جلسة سابقة كعضو أو كعضو بديل في المكتب السياسي للحزب.