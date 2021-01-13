سوريا .. غارة إسرائيلية على دير الزور ومنطقة البوكمال

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوكالة نقلا عن مصدر عسكرى بأن العدو الإسرائيلى نفذ عدوانًا جويًا على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال، فى تمام الساعة 1,10 من فجر اليوم، مشيرًة إلى أن هناك تدقيقًا لنتائج هذا العدوان.

ولم تذكر "سانا" مزيدا من التفاصيل حول المواقع التى تم استهدافها، فيما لم يُصدر الجانب الإسرائيلى أى بيان من بشأن الهجوم.

ووفقا لـ المرصد السورى لحقوق الإنسان استهدف قصف إسرائيلى، الأسبوع الماضى، كتيبة الرادار غرب قرية الدور بريف السويداء، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.