الأمم المتحدة مقترح روسيا بتطعيم موظفيها بـ لقاح سبوتنيك V

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "تاس" الروسية، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش أمس الثلاثاء: "نحن ندرس هذا المقترح ونبحثه مع منظمة الصحة العالمية".

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد اقترح فى خطابه الموجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر الماضى، توفير اللقاح الروسى المضاد لوباء "كوفيد 19" لتلقيح موظفى الأمم المتحدة.