ضربة جديدة .. يوتيوب يحذف فيديو لـ ترامب ويمنعه من النشر أسبوعا

جدة - نرمين السيد - وصوَّت مجلس النواب الأمريكى بالأغلبية لصالح قرار يطالب مايك بنس، نائب الرئيس لتفعيل المادة 25 من الدستور لعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، على خلفية أعمال العنف التى ارتكبها مؤيدوه باقتحام مبنى الكابيتول يوم 6 يناير الجارى. وخلال رسالة وجهها لرئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى، رفض مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى، تفعيل المادة 25 لعزل ترامب قائلًا : "لا أعتقد أن مثل هذا الإجراء يصب فى مصلحة بلدنا أو يتسق مع دستورنا"، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

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