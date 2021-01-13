بالأغلبية.. مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح عزل ترامب

صوت مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية لصالح قرار يطالب نائب الرئيس مايك بنس، بتفعيل التعديل 25 من الدستور المتعلق بعزل الرئيس دونالد ترامب.

وينص التعديل 25 ، على إمكانية عزل الرئيس الأمريكي قبل انتهاء فترة رئاسته، إذا تقدم نائب الرئيس وغالبية أفراد إدارته بمذكرة إلى رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب، أن الرئيس عاجز عن القيام بمهام منصبه، على أن يتولى نائب الرئيس السلطة فورا.

وصوت لصالح مشروع القرار 223 عضوا، بينهم نائب جمهوري واحد فقط، في حين رفضه 205 نائبا، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

من جهته، رفض مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي تفعيل التعديل 25 من الدستور تمهيدا لبدء إجراءات عزل الرئيس قبل يوم 20 يناير الجاري.

ويجب أن يكون نائب الرئيس الأمريكي على رأس القائمة المؤيدة لتفعيل التعديل 25، إضافة إلى معظم أعضاء الحكومة، ما يعني أن التصويت هو إدانة رمزية لترامب بعد تحريض أنصاره على ارتكاب العنف خلال جلسة تصديق الكونجرس على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال بنس، في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إن تفعيل مادة عزل ترامب، ليس في مصلحة البلاد أو الدستور.

فيما أعلنت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي تعيين فريق الادعاء في محاكمة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بقيادة النائب الديمقراطي جيمي راسكين.