يوتيوب تلاحق ترامب.. حذف فيديو للرئيس الأمريكي ومنعه من النشر

أزال موقع "يوتيوب" مقطع فيديو للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، ومنعه من نشر مقاطع جديدة لمدة أسبوع، وفقا لوسائل إعلام أمريكية. وقال موقع "اكسيوس" الأمريكي، إن "يوتيوب" أزال محتوى فيديو نشره ترامب مؤخرا؛ لانتهاكه سياساته ضد التحريض على العنف. ونقل الموقع عن بيان لـ"يوتيوب" تأكيده إزالة محتوى فيديو نشره ترامب على قناته الرسمية، وإرسال إنذار بشأن انتهاك سياسات الموقع. كما أوقف يوتيوب التعليقات على قناة ترامب، مشيرا إلى خطر العنف. كان موقع "تويتر" قرر في وقت سابق إغلاق حساب ترامب بشكل دائم، بعد أيام من اقتحام أنصاره مبنى الكونجرس في واشنطن.

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