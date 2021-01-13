الصين تسجل قفزة ملحوظة في إصابات كورونا

سجلت السلطات الصحية في الصين، اليوم الأربعاء، 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى حصيلة يومية منذ ما يزيد عن 5 أشهر.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن 107 من الحالات الجديدة كانت حالات إصابة محلية، وفقا لوكالة "رويترز".

وأضافت اللجنة الصينية أن عدد الإصابات الجديدة بدون أعراض، والتي لا تعتبرها الحكومة حالات مؤكدة، تراجعت إلى 38 حالة من 81 حالة في اليوم السابق.

وأعلنت السلطات الصينية، أمس الثلاثاء، 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما سجلت 103 حالات في اليوم السابق.

فيما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الصين 87607 إصابات، بينما يظل إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4634.

وشددت الصين مجددا الإجراءات الوقائية في مدينة هيبي، بالقرب من العاصمة بكين لمكافحة التفشي المتزايد لوباء كورونا، حيث تم إغلاق المنطقة ومنع الدخول إليها أو الخروج منها، فضلا عن إجراءات الفحص الشامل لمعظم السكان.