بالصور.. "جنرال موتورز" تكشف عن سيارة أجرة طائرة

كشفت شركة "جنرال موتورز" في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2021، عن نموذج لسيارة أجرة طائرة ذاتية القيادة.

وعرضت الشركة سيارتها الكهربائية التي تندرج تحت علامة "كاديلاك" التجارية، وأطلقت عليها اسم "eVTOL"، كاشفة أن سرعتها القصوى تصل إلى 90 كيلومتر في الساعة، وتتسع لراكب واحد، وزوّدت بمحرك كهربائي بقوة 90 واط.

وإلى جانب هذه السيارة، عرضت "جنرال موتورز" أيضا مركبة أخرى تتسع لراكبين، ذاتية القيادة، تتميز بتصميم أنيق مستقبلي، وتعمل المزايا المدمجة فيها من خلال الأوامر الصوتية وإيماءات يد الراكب.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن سهم "جنرال موتورز" شهد ارتفاعا بنسبة 8.8 في المئة ليصل إلى 48.95 دولار، بعد وقت قصير من كشفها للسيارتين، الأمر الذي جعل قيمتها السوقية تصل لما يقارب الـ70 مليار دولار.

جدير بالذكر أن الشركة الأميركية لم تكشف موعد إنتاج هذين النموذجين المستقبليين.