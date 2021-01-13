مصدر عسكرى إسرائيلى: تكثيف الغارات على سوريا بمعدل 3 كل 10 أيام

جدة - نرمين السيد - وأضاف المصدر، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، أن أى عملية من حزب الله ستقابل بضرب بنك أهداف كامل فى لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلى استهدف، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بغارة جوية، مناطق فى دير الزور والبوكمال.

ووفقا لـ المرصد السورى لحقوق الإنسان استهدف قصف إسرائيلى، الأسبوع الماضى، كتيبة الرادار غرب قرية الدور بريف السويداء، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.