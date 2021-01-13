إصابة الرئيس البوليفى السابق بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال بيان صدر عن مكتب الرئيس، إن "حالة موراليس مستقرة حاليا ويتلقى العلاج لمكافحة الأعراض"، وفقا لوكالة "رويترز". وسجلت بوليفيا 176.761 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و9.454 حالة وفاة.

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