خلال 24 ساعة.. الصين تسجل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين اليوم الأربعاء، تسجيل 115 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالى الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 فى البر الرئيسى الصينى 87607 حالات، بينما ظل إجمالى الوفيات دون تغيير عند 4634.





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