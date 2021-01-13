الصين: تسجيل 115 إصابة بكورونا بينها 107 حالات بعدوى محلية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم /الأربعاء/، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 115 إصابة جديدة بينها 107 حالات بعدوى محلية، ما رفع إجمالي المصابين إلى 87 ألفًا و 706 حالات وظل عدد الوفيات دون تغيير عند أربعة آلاف و634 شخصا.
وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي أن الإصابات المحلية تم تسجيلها بواقع 90 حالة في مقاطعة خبي بشمال الصين، و16 حالة في مقاطعة هيلونغجيانج، وحالة واحدة في مقاطعة شانشي، فيما تم تسجيل ثماني إصابات وافدة من الخارج ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى أربعة آلاف و451 حالة غادر منها أربعة آلاف و165 حالة المستشفيات بعد شفائهم.
وأضافت اللجنة أن 28 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 82 ألفًا و 288 شخصا، وأن 30 ألفًا و114 شخصا كانوا مخالطين لمرضى ما يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.
وأشارت اللجنة إلى أنه تم أمس تسجيل 38 حالة جديدة بدون أعراض بينها ثلاث حالات وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 556 حالة منها 256 وافدة من الخارج.
وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة تسعة آلاف و343 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 160 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 838 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك سبع حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات ثمنية آلاف 524 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 730 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.
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