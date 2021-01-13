إصابة وزير الدفاع الكولومبي بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الكولومبية إصابة وزير الدفاع كارلوس هولمز تروخيو، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
وأضافت الوزارة - في بيان نقلته شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم /الأربعاء/ - أن الوزير يخضع للحجر الصحي، ويتمتع بصحة جيدة، وسيواصل مهام عمله من المنزل.
يأتي ذلك بعد يوم من إعلان وزيرة الخارجية الكولومبية، كلاوديا بلوم، إصابتها بفيروس كورونا عقب إصابة أحد أفراد عائلتها بالفيروس.
يذكر أن كولومبيا سجلت مليونا و816 ألفا و82 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الوباء، و46 ألفا و782 حالة وفاة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.
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