أزمة تشكيل الحكومة في لبنان.. الحريري يقترح على عون أسماء "غير معروفة"

أصبحت العلاقة بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، تزداد تعقيدا وتأزما، بعد الفيديو المسرب للأول الذي تضمن اتهام الأخير بالكذب بشأن تأليف الحكومة.
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية، إن عون "ليس في وارد التراجع عن مبدأ المعايير الواحدة التي سبق أن طرحها على الحريري لتشكيل حكومة منتجة مهما اشتدت الضغوط عليه، ومهما حاول البعض تحوير الحقائق لتحميله مسؤولية التأخير".
وأضافت أن عون لن يصرخ أولًا في "معركة عض الأصابع"، مؤكدة أنّ المسألة بالنسبة إليه ليست مسألة حسابات شخصية بل تتعلق بقواعد عامة من شأنها حماية التوازنات والحقوق.
ولفتت المصادر إلى أنّ غالبية الاسماء التي اقترحها الحريري في التشكيلة التي رفعها إلى عون "غير معروفة"، وليست مناسبة لمواجهة التحديات الضخمة التي تنتظر الحكومة الجديدة.
وأشارت إلى أن عون أكد للحريري أنه لا يجوز أن تكون وزارتا العدل والداخلية معًا في حوزته، ولا يجوز أن تكون وزارة المالية والنيابة العامة المالية مع طرف واحد كذلك، داعيًا إيّاه إلى اعتماد معايير ثابتة في عملية تشكيل الحكومة.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، ظهر في فيديو مسرب، اتهم خلاله الحريري بـ"الكذب" بشأن معطيات تأليف الحكومة الجديدة.
ويسمع في الفيديو عون، يرد على سؤال رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، "قال اعطاني ورقة التشكيلة.. عم يكذب.. عمل تصاريح كاذبة.. وراح ع تركيا لا أعرف لماذا"، في إشارة إلى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.
فيما رد الحريري على هذا الفيديو مستعينًا بالكتاب المقدس قائلا في تغريدة عبر "تويتر"، "من الكتاب المقدس - سفر الحكمة : إِنَّ الْحِكْمَةَ لاَ تَلِجُ النَّفْسَ السَّاعِيَةَ بَالْمَكْرِ، وَلاَ تَحِلُّ فِي الْجَسَدِ الْمُسْتَرَقِّ لِلْخَطِيَّةِ".
وتابع رئيس الوزراء اللبناني المكلف، "لأَنَّ رُوحَ التَّأْدِيبِ الْقُدُّوسَ يَهْرُبُ مِنَ الْغِشِّ، وَيَتَحَوَّلُ عَنِ الأَفْكَارِ السَّفِيهَةِ، وَيَنْهَزِمُ إِذَا حَضَرَ الإِثْمُ".
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