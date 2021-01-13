الأردن يعلن بدء حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا

أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الأربعاء بدء حملة التطعيم الوطنية بمصل مضاد لفيروس كورونا، بعدما سبق وأعلنت وصول دفعات من اللقاحات من الخارج، وفق ما ذكرت صحف أردنية.

وسبق إن قال وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، إن موعد بدء التطعيمات يأتي بعد وصول كميات من لقاح "سينوفارم" الصيني الإماراتي، ولقاح "فايزر بيونتك" الأمريكي .

ويستند برنامج التطعيم للدليل الوطني ضد كورونا، ويراعي الأولويات المتبعة عالميا التي تستهدف الفئات الأكثر تأثرا، المتمثلة بكبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة، والفئات الأكثر تعرضا والمتمثلة بالكوادر الطبية والصحية.

وتعاقد الأردن مع ائتلاف كوفاكس العالمي التي تشرف عليه منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى شركة فايزر بشكل ثنائي، لتوريد كميات منه.

كما توصل الأردن أيضا إلى تفاهمات مع شركتي "أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون"، المصنعة للقاحات مضادة لكورونا، لتزويد الأردن بكميات من منتجاتها فور حصولها على إذن الاستخدام الطارئ عالميا ومحليا.