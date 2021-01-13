من أصل عربي.. كندا تعين مهاجرا وزيرا لـ النقل

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أمس الثلاثاء، تعيين الكندي من أصل سوري، عمر الغبرا، وزيرا للنقل.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة النقل الكندية، تعيين "الغبرا" على رأسها ورحبت به، ونشرت نبذة عن عمله في السياسة منذ أن كان نائبا في البرلمان عن ميسيساجا.

وعقب تعيينه، نشر "الغبرا" تغريدة قال فيها: "أتقدم بشكري لرئيس الوزراء جاستن ترودو بعد تعييني وزيرا للنقل في كندا".

وأضاف في تغريدة أخرى: "لدينا برنامج طموح، سنستمر في تطوير منظومة النقل التي يعرف العالم بأسره أنها منظومة آمنة وفعالة وتحترم البيئة".

جدير بالذكر أن الغبرا وُلد في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية عام 1969 لوالديْن سورييْن، كما أنه كان يزور سوريا في الصيف قبل أن ينتقل إليها ليكمل دراسته الجامعية.