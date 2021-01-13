صحيفة "الرياض" تطالب دول العالم باستخدام القوة لإيقاف عداون إيران فى المنطقة

طالبت صحيفة "الرياض" السعودية، دول العالم بضرورة الدفع بإيران نحو تغيير سلوكها والتوقف عن زعزعة أمن واستقرار المنطقة والعالم، حتى لو اضطرها ذلك إلى اتباع أساليب أخرى أكثر نجاعة وقوة وفعالية.

وأشارت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم /الأربعاء/ تحت عنوان "عزل حوثي" إلي أن إدراج الخارجية الأميركية ميليشيا الحوثي الإيرانية على قوائم الإرهاب، ولو جاء متأخرا، سيؤدي إلى تعزيز عزلها، لا سيما بعد أن أدرك العالم جيدا أن الخطر الإيراني تعدى حدود منطقة الشرق الأوسط إلى دول غربية شهدت أراضيها تفجيرات واغتيالات واعتداءات إيرانية متواصلة .

وبينت الصحيفة، إن المشروع الإيراني الزائف سقط بامتياز، بعد أن تكشفت أهدافه ومآربه للشعب اليمني الذي عانى كثيرا بسبب أذناب إيران المتمثلين في الميليشيات الحوثية التي تهاوت وانهارت قواها في الجبهات بعد أن ضاق الحصار عليها من قوات الشرعية والتحالف العربي.