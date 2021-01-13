المرصد السورى: ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلى على دير الزور إلى 23

جدة - نرمين السيد - قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن الجيش الإسرائيلى استهدف، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بغارة جوية، عدة مناطق فى دير الزور والبوكمال.

وأفادت الوكالة نقلا عن مصدر عسكرى بأن العدو الإسرائيلى نفذ عدوانًا جويًا على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال، فى تمام الساعة 1,10 من فجر اليوم، مشيرًة إلى أن هناك تدقيقًا لنتائج هذا العدوان.

ووفقا لـ المرصد السورى لحقوق الإنسان استهدف قصف إسرائيلى، الأسبوع الماضى، كتيبة الرادار غرب قرية الدور بريف السويداء، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.