الأردن يعلن بدء حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وسبق إن قال وزير الصحة الأردنى نذير عبيدات، إن موعد بدء التطعيمات يأتى بعد وصول كميات من لقاح "سينوفارم" الصينى الإماراتى، ولقاح "فايزر بيونتك" الأمريكى .

ويستند برنامج التطعيم للدليل الوطنى ضد كورونا، ويراعى الأولويات المتبعة عالميا التى تستهدف الفئات الأكثر تأثرا، المتمثلة بكبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة، والفئات الأكثر تعرضا والمتمثلة بالكوادر الطبية والصحية.