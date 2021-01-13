سجلت الولايات المتحدة الثلاثاء وفاة حوالي 4500 شخص من جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية جديدة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.
وأظهرت بيانات الجامعة، أنّه بين الساعة 20.30 من مساء الإثنين والساعة 20.30 من مساء الثلاثاء سجّلت الولايات المتحدة وفاة 4470 شخصا وإصابة أكثر من 235 ألفاً آخرين بالفيروس.
وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها حصيلة الوفيات اليومية بالفيروس في هذا البلد عتبة الأربعة آلاف وفاة.
ومنذ بدأ الفيروس بالتفشي في الولايات المتحدة، بلغ إجمالي عدد الذين أصيبوا به في هذا البلد 22.8 مليون شخص، توفي منهم أكثر من 380 ألفا.
وسجلت الولايات المتحدة خلال الأيام السبعة الفائتة أعلى معدل وفيات أسبوعي منذ بدأت الجائحة، كما أن الوفيات تتوزع على سائر أنحاء البلاد، وإن كانت تتركز حاليا في جنوبها وغربها.
وحذر رئيس بلدية مدينة نيويورك، بيل دي بلاسيو، من أن مخزون اللقاحات المضادّة لكوفيد-19 قد ينفد بحلول نهاية الأسبوع المقبل.
ولا يزال عدد مرضى كوفيد-19 الراقدين في المستشفيات الأمريكية عند مستواه القياسي، إذ بلغ الثلاثاء أكثر من 131 ألف مريض، وفقاً لـ"كوفيد تراكينغ برودجكت".
ويوم الثلاثاء أعلنت السلطات الصحية الأمريكية أن المسافرين الراغبين بالتوجّه إلى الولايات المتحدة جوا سيضطرون اعتبارا من 26 يناير الجاري لإبراز نتيجة فحص سلبية لكوفيد-19 للسماح لهم بالصعود على متن الطائرة.
وقال روبرت ريدفيلد، مدير المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) إنّ الفحص يجب أن يجرى قبل ثلاثة أيام من موعد السفر على الأكثر، مشيرا إلى أنّه إذا كان هذا "الاختبار لا يقضي على جميع المخاطر، لكنه عندما يقترن بفترة بقاء في المنزل وبالاحتياطات اليومية مثل وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي، فيمكنه أن يجعل السفر أكثر أماناً".
وتدخل هذه التدابير حيز التنفيذ في 26 يناير، وتوسع نطاق إجراءات سابقة كانت مفروضة على الوافدين من بريطانيا منذ ديسمبر، بعدما رُصدت على الأراضي البريطانية سلالة متحوّرة من فيروس كورونا أكثر قدرة على الانتشار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الولايات المتحدة تسجل 4500 وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.