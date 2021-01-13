روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ منتصف نوفمبر

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال آخر 24 ساعة أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد منذ منتصف نوفمبر الماضي.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء، في تقريرها اليومي، رصد 22850 إصابة جديدة بالوباء (مقابل 22934 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى زيادة منذ 18 نوفمبر عندما تم تسجيل 20985 إصابة.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (4320 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3003 حالات)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 13.5% من المرضى الجدد.

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 566 حالة وفاة، مقارنة مع 531 وفاة في اليوم السابق، فيما تماثل 28658 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة ثلاثة ملايين و471053 إصابة مؤكدة منها 63370 حالة وفاة و553595 حالة نشطة ومليونان و854088 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 94.6 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 341 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة، ولا يزال أكثر من 616 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وشهدت روسيا في الأيام الأخيرة تراجعا في وتيرة تفشي الفيروس التاجي، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت الشهر الماضي باستخدام لقاح "سبوتنيك V"، وهو أول لقاح ضد كورونا على مستوى العالم.