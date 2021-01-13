شفاء رضيع عمره شهرين من فيروس كورونا في سوريا

أعلنت وزارة الصحة السورية، شفاء رضيع يبلغ من العمر شهرين من فيروس كورونا في مدينة اللاذقية.
وقالت وزارة الصحة في بيان، إن ذوي الطفل حمزة البالغ، ذهبوا إلى مستشفى التوليد والأطفال باللاذقية وقالوا أن ابنهما يعاني من درجة حرارة مرتفعة مع قيئ وإسهال، مع انقطاع البول.
وأضافت أنه تم قبول الطفل بالمستشفى وكان بحالة سيئة جدا، ومع استمرار هذا الوضع تم وضع الطفل على جهاز التنفس الاصطناعي.
وأشارت الوزارة إلى أنه بإجراء اختبار PCR للرضيع، وظهرت النتيجة ايجابية أي أنه مصاب بكورونا، وتم تطبيق العلاج المناعي المناسب مع صادات حيوية واسعة الطيف، بالإضافة إلى التمييع ومضادات الاختلاج المناسب.
وأكدت الوزارة أنه خلال أربعة أيام تم فصل الطفل عن جهاز التنفس الاصطناعي، وبدأت حالته في الاستقرار.
وخرج الطفل بعد أسبوعين بحالة عامة ممتازة حيث تم الشفاء دون عواقب خطيرة وسيبقى قيد العلاج والمتابعة في المنزل لفترة.
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