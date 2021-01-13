رابع أكبر دولة في العالم تبدأ حملة تطعيمات بلقاح صيني

بدأت الحكومة الإندونيسية حملة تطعيمات قومية ضد فيروس كورونا المستجد، بادئة بالفئات الأولى بالتلقيح، من كبار السن والعاملين في الخطوط الأمامية الطبية ضد الوباء، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.
كما تلقى الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، اليوم الأربعاء، أول جرعة من لقاح "كورونا فاك" الصيني، وذلك في رسالة منه لبث روح الطمأنة في قلوب الناس لتأكيد أهمية اللقاح وفعاليته.
أعلنت الحكومة الإندونيسية عن برنامج لتطعيم 181.5 مليون مواطن في البلاد، التي تعتبر رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، ضد فيروس كورونا، وأكبر دول العالم كذلك في أعداد المسلمين بدولة واحدة.
وسمحت وكالة الأغذية والدواء الإندونيسية، الاثنين الماضي، باستخدام لقاح صيني ضد كورونا، ابتكرته الشركة الصينية "سينوفاك بيوتيك"، لتصبح إندونيسيا أول بلد خارج الصين يعتمد هذا اللقاح.
وتسلمت جاكارتا 3 ملايين جرعة من اللقاح الصيني في انتظار 122,5 مليون جرعة أخرى.
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