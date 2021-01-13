بعد تحذير ميركل.. ألمانيا تسجل قفزة هائلة في إصابات ووفيات كورونا اليومية

سجلت ألمانيا، اليوم الأربعاء، قفزة جديدة في عدد إصابات ووفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لأحدث إحصائيات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، فقد تم رصد 19600حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مقارنة بـ 12802 حالة تم تسجيلها بالأمس.

وبذلك وصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة في ألمانيا منذ تفشي الوباء في البلاد إلى مليون و953 ألفًا و426 إصابة.

وأشارت البيانات، اليوم الأربعاء، إلى أن عدد الوفيات في البلاد ارتفع بمقدار 1060 وفاة، ليصل العدد الإجمالي إلى 42 ألفًا و637 حالة حتى اليوم.

وبلغ عدد المتعافين مليون و596 ألفًا و600 شخص.

وحذرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أمس الثلاثاء، من أن البلاد لا تزال بحاجة إلى استمرار إجراءات الإغلاق الصارم حتى إبريل القادم.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن مسؤولين شاركوا في اجتماع لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، قولهم إن ميركل أكدت أن البلاد لا تزال بحاجة إلى "ثمانية إلى عشرة أسابيع من إجراءات الإغلاق الصارم".

وأضافوا نقلا عن ميركل: "إذا لم يكن الأمر كذلك فسيكون لدينا عشرة أضعاف عدد الحالات خلال عيد الفصح".

وجدير بالذكر أنه في 5 يناير ، أكدت ميركل أنها ستمدد الإغلاق حتى 31 يناير.

وعززت ألمانيا، الاثنين، قيودها الخاصة والاحترازية بشأن فيروس كورونا المستجد Covid-19 اليوم الاثنين، والتي تشمل إغلاق المدارس لفترة أطول وتشديد قيود السفر.

بدأ لقاح موديرنا الأمريكي المضاد لفيروس كورونا المستجد Covid-19، الذي تمت الموافقة على استخدامه من قبل الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، في الوصول إلى ألمانيا أمس الاثنين، وفقًا لوزير الصحة في البلاد.